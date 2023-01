Cosa sta succedendo nel calcio francese

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si può mettere in discussione l’allenatore finalista del Mondiale, che anzi è andato vicino a vincerlo due volte di seguito? Il discorso riguardo Didier Deschamps e la nazionalesembrerebbe ridursi a questo. Alla riconoscenza che si deve, o meno, all’allenatore che ha preso in mano nel 2012 una squadra piena di spigoli, in un contesto culturale infuocato, ed è riuscito a farne un gruppo unito e vincente, raggiungendo tre finali in cinque grandi tornei giocati – e le due che ha perso, le ha perse una ai rigori e una ai supplementari. “Bisogna aver smarrito la ragione per considerarli dei risultati mediocri”, ha scritto a inizio gennaio Jérôme Latta su Le Monde, in un articolo in cui sostiene che i detrattori di Deschamps, “esteti e tattici”, sono mossi più che altro da una “volontà di rendersi infelici”. Il dibattito, se esisteva, è stato chiuso pochi giorni ...