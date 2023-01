Cosa c' è dietro ai sorrisi di Ursula | rumors | perché Meloni deve stare attenta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'incontro a Roma tra Giorgiavon der Leyen si è svolto in un clima cordiale. Addirittura si sono scambiateconvinti, con lo staff di Palazzo Chigi che ha espresso soddisfazione per alcuni concetti espressi dalla presidente della Commissione europea. Lo scambio di vedute ha riguardato soprattutto il tema dei migranti, con la premier che ha strappato una promessa dalla von der Leyen. Quest'ultima si è infatti impegnata a fare “di tutto per arrivare a dei principi condivisi da tutti gli Stati membri”. Un'apertura che ovviamente è stata registrata positivamente dalla, che per la presidente della Commissione europea può diventare una preziosa alleata. Stando a quanto riporta La Stampa, diverse fonti assicurano che il piano della von der Leyen è di candidarsi per un secondo mandato. ...

