Cosa cambia con One UI 5 Android 13 sui Samsung Galaxy

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'interfaccia One UI distingue gli smartphonedagli altri telefoni. Con One UI, il sistemadeiviene modificato nella sua impostazione grafica e nelle opzioni, con l'aggiunta di funzionalità uniche e di strumenti aggiuntivi. Con One UI (evoluzione della vecchia e lenta TouchWiz),vuole rendere più semplice l'uso del telefono per permettere agli utenti di avere più focus sulle cose importanti, posizionandole in primo piano e al centro dello schermo, rendendo anche più facili da raggiungere gli elementi interattivi quando si usa il telefono con una mano e migliorando le impostazioni di sicurezza. Non sarebbe un'esagerazione affermare cheabbia fatto un lavoro splendido per rendere le ...