Corrispondente Cnn in Ucraina incinta al quinto mese

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A Kharkiv, sul fronte orientale dell', per girare uno speciale Cnn in vista dell'anniversario della guerra il 24 febbraio: è la scelta coraggiosa, che ha ricevuto incoraggiamenti ma anche ...

A Kharkiv, sul fronte orientale dell'Ucraina, per girare uno speciale Cnn in vista dell'anniversario della guerra il 24 febbraio: è la scelta coraggiosa, che ha ricevuto incoraggiamenti ma anche critiche. Tre ora fa la donna ha deciso di rendere pubblica la sua decisione, mostrandosi di profilo con il pancione davanti a un'altalena tra le rovine di palazzi distrutti.