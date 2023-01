Corriere dello Sport – Napoli | visto Ounahi? Solo Messi ha più dribbling di lui in Ligue 1

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) 2023-01-11 16:44:11 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: Essere subito dietro Leoin qualsiasi classifica è un grande vanto. Lo sa bene Azzedineche con 37completati in1 è il secondo della speciale graduatoria alle spalle dell’argentino (47). Una statistica, proposta da WhoScored, che amplifica le qualità evidenti del talentuoso centrocampista marocchino di proprietà dell’Angers su cui è da settimane forte il. La società azzurra spera di chiudere quanto prima l’operazione.e l’interesse del, classe 2000, si è messo in mostra al Mondiale con la maglia del Marocco facendo ottima figura nei big match contro Spagna e Portogallo. ...

Tutto Napoli

... seppure in modo non previsto dalle leggiStato ). Poi le prime quattro pagine del giornale ... Ildella Sera, sempre in prima, grande titolo in testata e articolo del re dei giornalisti ..."Si propone più volte senza palla, ma viene spesso ignorato dai compagni": è questa la valutazione che ilSport ha fatto a proposito della prestazione di Asllani, accompagnandola con un voto di sufficienza: 6. Nei 120 minuti in cui è stato in campo in Inter - Parma, il numero 14 dell'Inter ... PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Show di record" Di seguito tutte le informazioni su orari, canale, date, durata del programma, cast e tanto altro. Come vedere Striscina la Notizina - La vocina dell'intransigenzina Su quale canale Striscina la ...Il tecnico del Grifone ha presentato la trasferta all'Olimpico contro la Roma, valida per gli ottavi di Coppa Italia.