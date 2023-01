Corriere dello Sport – Lo Spezia vuole Mirante | anche il Verona su Bove

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) 2023-01-10 20:03:34 Il: Gonzalo Villar (24) dice sì al ritorno al Getafe. I primi mesi non esaltanti con la maglia Sampdoria hanno convinto il centrocampista, di proprietà della Roma, ad accettare una nuova esperienza al club spagnolo, con la formula del prestito e riscatto. Ieri notte gli ultimi colloqui tra le parti e i dettagli dell’intesa, con i giallorossi decisi ad inserire l’obbligo al posto del diritto. La società iberica conserva un buon ricordo del giocatore ingaggiato per la prima volta proprio lo scorso gennaio. E adesso, a distanza di un anno, è pronta ad abbracciarlo nuovamente. Non solo Etrit Berisha (33): loci riprova per Antonio(39), ex Roma, in scadenza il prossimo giugno con il Milan. I liguri ragionano su un contratto per i prossimi sei mesi, ...

Tutto Napoli

MILANO - Serata speciale per Gianluigi Buffon , che con il suo Parma è tornato al San Siro per la sua c inquantesima , e probabilmente ultima, presenza. Il portiere, 44 anni, ha ricevuto la dura ...Dopo quasi due anni di ottimo lavoro, lascia la Roma Paolo Monguzzi . Il ruolo ufficiale del manager è stato quello di Venue Business Director ma, in breve, è stato responsabile della biglietteria ... PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Si beccano” Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...Dopo tre successi di fila, secondo ko consecutivo per l'AJ di Messina, mai davvero in partita contro l'Alba. Ancora una sconfitta anche per le V Nere di Scariolo, beffate in casa dal Kaunas. Vittoria ...