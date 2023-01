Coronavirus | origine | vaccini | pericolosità | cosa sappiamo della sottovariante Kraken

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sono tanti i nomi di fantasia assegnati ai vari lignaggivariante Omicron, «» è quello assegnato allaXBB.1.5, ma a dispetto del nome, non è più preoccupante delle altre varianti Covid che sono emerse in precedenza. Al momento preoccupa soprattutto gli Stati Uniti, dove il 28% dei casi sono dovuti alladel nuovo. Come al solito quando emergono questi nuovi lignaggi li distinguiamo dall’analisi delle mutazioni avvenute nella parte di RNA riguardante la proteina Spike, ovvero lo “strumento” che il virus utilizza per legarsi ai recettori ACE2 delle cellule e infettarle. In particolare ci interessano le mutazioni riguardanti il Receptor Binding Domain (RBD), ovvero quella porzione di Spike che la rende pienamente funzionante. Le principali mutazioni ...