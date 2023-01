Met

Sono 674 i nuovi contagi daoggi 11 gennaio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid - 19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi, 170 confermati con tampone molecolare e gli altri 504 con test ...Sono 674 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 170 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 504 con test rapido. Il numero dei contagiati ... MET - Toscana. Coronavirus, 647 i nuovi casi. Sei decessi Sono 674 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 170 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 504 con test rapido ...Firenze: Sono 674 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 170 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 504 con test rapido. Il numero dei contagia ...