Corinthians | acquistato Yuri Alberto dallo Zenit | ai russi Robert Renan e Du Queiroz

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Grande scambio di mercato tra ile loSan Pietroburgo. Il club brasiliano ha infatti prelevato a titolo definitivo dail’attaccante, che aveva un contratto fino al 2027 con lo. I sovietici in cambio però hannoil difensore classe 2003e il mediano 23enne Du. Per quanto riguarda poi la cessione di, è necessaria una precisazione. Loinfatti si è assicurato il 50% dei diritti sulla rivendita dell’attaccante e un opzione sull’acquisto futuro di Pedro, talento sedicenne del. SportFace.

