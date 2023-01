Coppa Italia Primavera 2022 2023 | l’Inter elimina il Verona con un pirotecnico 5-4 | ok anche Atalanta e Torino

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)supera 5-4 l’Hellasdopo i tempi supplementari in uno spettacolare ed emozionante match valevole per lae stacca il pass per i quarti di finale della competizione: decidono la doppietta di Iliev e le reti di Stankovic, Di Maggio ed Andersen. Avanzano, che si sbarazzano rispettivamente di Frosinone (1-0) e Cagliari (2-1). INTER-4-3 RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, tanto da trovare la rete del vantaggio dopo appena otto minuti con un preciso colpo di testa di Nikola Iliev su assist di Andersen. I nerazzurri continuano a fare la gara e al 20? raddoppiano con un ...