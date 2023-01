Coppa Italia | Milan-Torino | le formazioni ufficiali | CDK falso 9 contro l'ex RR

fcinter1908

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Milan - Torino, partita valida per gli ottavi di finale della2022/2023. Queste sono le scelte dei due allenatori, Stefano Pioli e Ivan Juric: MILAN (3 - 5 - 1 - 1): Ttruanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Vranckx, Tonali, Pobega, Dest; ...Commenta per primo Milan - Torino ( calcio d'inizio alle ore 21 ) è il secondo ottavo di finale inall'indomani della vittoria in rimonta ai tempi supplementari dell'Inter contro il Parma sempre a San Siro . Oltre allo squalificato Thiaw, Pioli non può contare sugli infortunati Maignan,... LIVE Coppa Italia Primavera, Inter-Verona 5-4: zuccata di Andersen, nuovo vantaggio! "Dovremo saper soffrire ma ci saranno anche spazi e tempi che dovremo sfruttare". Alberto Gilardino sfiderà la Roma domani sera negli ottavi di Coppa Italia consapevole del… Leggi ...La Coppa Italia può regalare soddisfazioni e magari anche l'Europa a chi non riesce a conquistarla al termine del campionato. gm/glb/gsl Commenti FB ...