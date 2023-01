Coppa Italia | Martinez salva l’Inter | col Parma ai supplementari

Calciomercato.com

MILANO - Minuto 38 dell'ottavo di finale ditra Inter e Parma a San Siro: gli ospiti si portano in vantaggio con il gran gol di Juric e sulla panchina nerazzurra le reazioni sono ...Gli ottavi di finale disi aprono con la sfida al San Siro tra l' Inter e il Parma . La squadra di Inzaghi vuole ripartire subito dopo il pareggio beffa in campionato contro il Monza . Per la squadra di ... Coppa Italia, il torneo più antisportivo che ci sia. L'importante è che passino Juventus, Inter e Milan A San Siro al 90' del primo ottavo di Coppa Italia è 1-1 tra Inter e Parma. Il primo brivido ai quarantamila di San Siro lo regala D'Ambrosio, che per poco non la combina grossa. Grande equilibrio in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22 ...