Coppa Italia | l' Inter soffre ma batte 2 - 1 il Parma ai supplementari - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I nerazzurri passano col brivido in rimonta, all'88' Lautaro pareggia il go di Juric, poi Acerbi regala la qualificazione al ...

MILANO. Inter batte Parma 2 - 1 (0 - 1, 1 - 0) dopo i tempi supplementari e si qualifica per i quarti di finale della. Incontrerà la vincente di Atalanta - Spezia. Come successo un anno fa contro l'Empoli, l'Inter se la vede brutta con il Parma, ma riesce a vincere in rimonta nei tempi supplementari. ...I nerazzurri passano col brivido in rimonta, all'88' Lautaro pareggia il go di Juric, poi Acerbi regala la qualificazione al ...L'Inter di Inzaghi ha sofferto più del previsto per superare gli ottavi di Coppa Italia, battendo 2-1 il Parma solo ai supplementari: "Partita difficile - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine ...Tanta fatica, ma con caparbietà e sudore alla fine l'Inter riesce a domare un Parma ostico e determinato, che culla l'impresa fino a due minuti dalla fine ma poi cade sotto i colpi ...