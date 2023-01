Coppa Italia | l' Inter batte il Parma ai supplementari | Acerbi beffa Buffon

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L'va avanti in, ma che fatica (e che). A San Siro ilaccarezza il sogno di qualificarsi ai quarti ma deve arrendersi a un gol dinel secondo tempo supplementare. La squadra di Pecchia, che milita in Serie B, gioca una partita accorta e poi sblocca il risultato con un grande gol di Juric nel primo tempo. Nella ripresa l'spinge ma senza grande costrutto, i gialloblu non corrono grossi rischi ma nel finale all'88' arriva il pari di Lautaro Martinez. Nel finale,(44 anni suonati) si supera su Dzeko sotto misura. Dopo un primo supplementare senza grossi sussulti, nel secondo, di testa da fuori area dopo una respinta disu cross di Dimarco, realizza il gol ...

