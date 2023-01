Coppa Italia | Fiorentina-Sampdoria | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

fcinter1908

TORINO - Ci siamo, tra pochissimo in campo Milan - Torino valida per gli ottavi di finale di. Ma la partita, per i granata, vale una stagione considerando che in campionato, dopo gli ultimi due pareggi, non riescono a fare il salto di qualità. Per questa sfida, a parte gli ...I rossoneri contro i granata negli ottavi di finale Tocca al Milan in. I rossoneri campioni d'affrontano il Torino negli ottavi di finale. LIVE Coppa Italia Primavera, Inter-Verona 5-4: zuccata di Andersen, nuovo vantaggio! Sono 24 i convocati di Ivan Juric in vista della sfida che vedrà questa sera il Torino affrontare il Milan per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Confermate le assenze di Lazaro, Pellegri e Ola Leg ...GENOVA, 11 GEN - Verrà comunicata solo domani mattina la lista dei convocati del Genoa in vista dell'ottavo di Coppa Italia contro la Roma in programma la sera all'Olimpico. Lista che non prevede, in ...