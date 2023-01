Cooperative sociali e Servizio civile | opportunità di crescita con Confcooperative

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Iluniversale svolto nellepermette di contribuire alla creazione di una società più equa, partecipata da tutti e solidale: è un’di, dal valore formativo e umano, oltre che professionale. L’esperienza rappresenta una concreta occasione di acquisizione di competenze altamente spendibili nel contesto sociale e del lavoro. Anche quest’anno ConfBergamo offre la possibilità a 17 giovani dai 18 ai 29 anni di svolgere iluniversale nellebergamasche. Per presentare tutti i dettagli dell’edizione 2022 del Bando, in collaborazione con Csa Coesi, organizza un webinar in programma il 20 gennaio 2022 alle ore ...

USB

Stipula di convenzioni con lee introduzione di clausolenegli appalti pubblici per l'inserimento lavorativo delle persone a forte rischio di esclusione. Questi i cardini del ' Regolamento delle ......presentate nella delibera del piano annuale di offerta di servizi abitativi pubblici eper ...a dipendenti del Comune di Milano e con altri lotti per progetti presentati da aziende eRenato Curcio e Alberto Franceschini sono due tra i fondatori delle Brigate Rosse, entrambi arrestati nel 1974 grazie a un’operazione ...L’Assemblea capitolina ha dato il via libera oggi all’unanimità al “Regolamento delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio” finalizzato a promuove ...