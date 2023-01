Controcorrente | Giuseppe Conte ospite della puntata di oggi 11 gennaio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) . Ecco di cosa parlerà il presidente del Movimento 5 Stelle Il presidente del Movimento 5 Stellesaràdinelladi, mercoledì 11, in onda dalle 21.25 su Retequattro. Leggi anche: Le cinque misure da osservare per proteggersi dal Covid L’ex presidente del Consiglio, nell’intervista a Veronica Gentili commenterà la manovra appena varata dal nuovo Governo, le modifiche al reddito di cittadinanza e fornirà la sua versione sul caso delle sue vacanze a Cortina che hanno generato diverse polemiche. L'articolo proviene da 361 Magazine.

