Contraste – Milano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)Via Giuseppe Meda, 2 – 20136Tel. 02/49536597 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: menù Riflesso di 10 portate 170€ Chiusura: mai OFFERTA Lieve ridimensionamento di voto per il ristorante guidato dallo chef Matias Perdomo che, insieme alla sua squadra in cucina e in sala, fa vivere all’avventore un’esperienza gastronomica particolare e, per molti versi, appagante. Il menù è concepito come un unico percorso degustazione di 10 portate (a 170 euro), senza scelta à la carte, in modo tale che il cliente possa assaggiare diversi piatti che sono diventati iconici (e che sono sempre presenti) ed altri che cambiano in base alla stagionalità. Tra i primi troviamo quelli che compongono l’originale benvenuto racchiuso in una box con tanto di chiave e buco della serratura da cui ...