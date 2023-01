Consumi | sempre più famiglie alla ricerca di idee per risparmiare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'aumento del costo della vita si fa sentire e gli italiani sonopiù consapevoli dell'importanza dello “smart spending” come propensione all'ottimizzazione delle risorse domestiche. Il trend è confermato anche da un'indagine commissionata da HelloFresh – il servizio di box ricette a domicilio – che ha esplorato le tendenze disu Google, per capire come siano cambiate le abitudini di risparmio dei nostri connazionali.Un numero crescente didisu come: +18% rispetto all'anno scorso, in particolare nell'ambito dell'elettricità (+114%) e della spesa (+28%). L'organizzazione della vita domestica si conferma al primo posto per media di ricerche mensili con 450.970 ricerche legate a come gestire al ...