Consegnato ad Osimhen il premio Globe Soccer 2022 come miglior calciatore emergente dell’anno

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Victorera stato assegnato ila livello mondiale. L’attaccante del Napoli non ha potuto presenziare agli Awards che si tengono abitualmente negli ultimi giornia Dubai e che quest’anno, a causa dei Mondiali, erano stati celebrati a novembre. Adè statoil Power Horse Emerging Player of the Yearsoltanto quest’oggi al centro tecnico di Castel Volturno. Vale la pena ricordare che il giocatore del Napoli ha avuto la meglio di Gavi (Barcellona) e Valverde (Real Madrid). “Ho appena ricevuto il ...

Tuttosport

... direttore sportivo del Napoli, e Enrico Bendoni di Globe Soccer mentre hannoil premio al vincitore. " Noi di Power Horse siamo lieti che Victorsia stato riconosciuto come ...... direttore sportivo del Napoli, e Enrico Bendoni di Globe Soccer mentre hannoil premio al vincitore. 'Noi di Power Horse siamo lieti che Victorsia stato riconosciuto come ... Osimhen si carica per la Juventus con il premio arrivato da Dubai L'attaccante nigeriano del Napoli ha ricevuto il il Globe Soccer Award come 'giocatore emergente dell'anno' per le sue eccezionali prestazioni durante il 2022 ...Serie A: Osimhen premiato a Napoli come Globe Soccer Emerging Player of the Year. L'ottima annata del centravanti del Napoli è stata premiata con questo riconoscimento.