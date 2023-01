Concerto Maneskin a Roma il 19 gennaio per l’uscita dell’album Rush | ecco dove | la location

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nonostante la fama ed il successo mondiale, i— gruppo rock di originine — non dimentica le proprie origini.Tutto è cominciato a, con le prime esibizioni in via del Corso ed è proprio qui che i quattro talentuosi ragazzi hanno deciso di fare ritorno per omaggiare i loro fan e tornare a farli ballare ed emozionare al ritmo dei loro più grandi successi. In occasione del lancio mondiale del loro nuovo album!, che uscirà il prossimo 20, la band tornerà con un grande live nella Città Eterna! Compleanno Damiano dei Måneskin, perché Victoria non c’era alla festa? ‘C’entra Giorgia Soleri’ Il live deiL’appuntamento è per giovedì 19, il giorno che precededel disco. Ad ...