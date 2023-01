Concedetegli anche un po’ di normalità

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Non è più lo stesso del 2022”. “Pensa troppo”. E poi ancora, “Allarme Kvara”. I titoli si sprecano per il Khvicha Kvaratskhelia formato 2023. Sì, un po’ appannato e sicuramente non brillante, ma al contempo protagonista di una ‘shitstorm’ ingiustificata. E lo è tale al cospetto di un inizio di stagione micidiale, nonostante venisse dai ritmi certamente non irresistibili del campionato georgiano (!). In virtù di un impatto tra i più difficilmente immaginabile, come dimostrano gli 8 gol e i 10 assist messi a segno nella prima parte di stagione. Una caccia alle streghe insensata che un po’ ricorda quella di questa estate, in cui gli scettici c’erano e non pochi. Messa lì, quasi a voler volontariamente imbrattare di critiche forzate e repentine la luce del 77. Fortunatamente, il Napoli ha già dimostrato di essersi assicurato un futuro top player. Non lo è di già, ma ha ampi ...