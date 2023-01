Comune di Terracina | Concorso per 7 Agenti Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 7 Figure Professionali come Agente di, si tratta di Personale inquadrato in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Negli Approfondimenti troverai un Link che riporta ad una pagina dedicata ai Bandi della Regione Lazio. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione di sette posti di agente di, categoria C, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale misto diciotto ore settimanali. Requisiti ed Invio della Domanda I requisiti richiesti per la partecipazione alla ...