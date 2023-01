Como – Cittadella 2 – 0

Como 1907

...45 FC Volendam - RKC Waalwijk 21:00 Sparta Rotterdam - Excelsior 21:00 Ajax - FC Twente CALCIO - SERIE B 14:00 Bari - Parma 14:00 Cagliari -14:00 Perugia - Palermo 14:00 Pisa -14:00 ......45 FC Volendam - RKC Waalwijk 21:00 Sparta Rotterdam - Excelsior 21:00 Ajax - FC Twente CALCIO - SERIE B 14:00 Bari - Parma 14:00 Cagliari -14:00 Perugia - Palermo 14:00 Pisa -14:00 ... Como - Cittadella: i convocati In attesa degli annunci ufficiali, il Cittadella piazza il colpo Giovanni Crociata. Il centrocampista - nella prima parte di stagione al Sudtirol - arriva in prestito all'Empoli. Contratto depositato ...Come riporta trivenetogoal.it, dopo le voci degli scorsi giorni Tommy Maistrello è di fatti un nuovo calciatore del Cittadella. Accordo fino.