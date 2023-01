(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A2022 si stima un aumento congiunturale per leal dettaglio (+0,8% in valore e +0,4% in volume). Ledei beni alimentari crescono in valore (+0,6%) e restano stazionarie in ...

Lo comunicaLo rileva l'precisando che su base tendenziale, a novembre 2022, le vendite al dettaglio aumentano del 4,4% in valore e registrano un calo in volume ( - 3,6%). Le vendite dei beni alimentari ... Commercio: Istat, vendite novembre +0,8% mese, +4,4% su anno ... Un dato positivo che fa ben sperare in un fine anno con trend positivo, visto che i prossimi dati riguarderanno anche il Natale. Per l’Istat a novembre, rispetto al mese precedente, si registra una cr ...L'Istat sottolinea inoltre che per quanto riguarda i beni non ... 1,8%), le vendite al di fuori dei negozi (+1,2%) e il commercio elettronico (+4,7%). (ANSA).