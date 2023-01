Colpita da malore di ritorno da Lourdes | morì al Fatebenefratelli | arriva la condanna

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Pubblico Ministero del Tribunale di Benevento, Maria Colucci, aveva chiesto un anno e sei mesi, il giudice Monaco ha invece inflitto unaa mesi 6 di reclusione e risarcimento del danno patrimoniale in favore delle parti civili. Questa la decisione in merito al processo nei confronti della dottoressa del pronto soccorso Agnese Miranda, 43 anni, imputata di omicidio colposo per la morte di Gaetana Catalano, 70enne di Ceppaloni, deceduta all’ospedaleil 23 maggio del 2015. I familiari della donna avevano denunciato l’accaduto facendo partire così un’inchiesta con la successiva autopsia della signora deceduta. Il 26 ottobre 2018, dopo tre anni, la decisione del GUP Flavio Cusani di rinviare a giudizio uno dei due medici indagati per quella morte. Secondo gli inquirenti per imperizia o negligenza, ...

RiminiToday

... poi ilgiunto all'improvviso e il conseguente ricovero all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Morta Anna Maione a soli 15 anni: è statada un aneurisma cerebrale Il funerale - si ...è a 15 anni, stroncata da un improvviso. È statada un aneurisma cerebrale che l'ha uccisa in pochi istanti. Inutile la corsa in ospedale, i medici del Bambino Gesù non hanno potuto salvarla. L'addio del papà Ad avvertire i genitori è stata ... Ubriaco picchia i carabinieri, l'esagitato colpito da malore prima del processo Un lutto che colpisce in primo luogo la società di calcio Asd Limena, ma, in generale, tutto il mondo del calcio amatoriale della zona, nel quale Roberto Libero, 70 anni, dirigente, era conosciutissim ...ROMA – Oggi sarà lutto cittadino a Lanuvio, dove risiedeva Anna, la 15enne morta per un aneurisma cerebrale. La ragazza era ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata portata d’urgen ...