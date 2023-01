Colpisce l' agente e lo manda in ospedale | la follia del nigeriano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Undi polizia penitenziaria del carcere di Marassi (Genova) ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo esser stato aggredito da un detenuto straniero. Quest'ultimo lo avrebbe più volte colpito con la ciotola utilizzata per consumare i pasti. Uilpa lancia l'allarme:"I nostri penitenziari sempre più terra di nessuno"

