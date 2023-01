Colin Farrell e la crisi dopo le stroncature dei critici per Alexander | “Mi sentivo un incapace”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), fresco vincitore del Golden Globe 2023 come Miglior attore protagonista per Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh, ha rivelato di aver affrontato un momento di profondaprofessionale nel 2004,l’uscita nelle sale didi Oliver Stone, apparentemente destinato a riscuotere molto successo, e a ricevere molti riconoscimenti, e che invece ricevette fortissimedalla critica, oltre ad essere largamente ignorato dal pubblico (incassò infatti soltanto 167 milioni a fronte di un budget dichiarato di 155). L’epico film, le cui riprese durarono sei mesi e si svolsero in tre continenti diversi, narra la vita del condottiero macedone Alessandro, poi destinato a passare alla storia come l’imperatore Alessandro Magno (o “il Grande”) e vede nel cast ...

...film drammatico Austin Butler per 'Elvis' Miglior attrice in un film commedia o musical Michelle Yeoh per 'Everything Everywhere All at Once' Miglior attore in un film commedia o musica...Un riconoscimento è arrivato anche per il suo attore protagonistacon il premio come miglior attore di un film commedia o musical . Altri successi da attenzionare sono stati quelli di ...A 76 anni Steven Spielberg viene incoronato nuovamente miglior regista dalla stampa straniera accreditata a Hollywood che gli assegna il suo terzo Golden Globe (oltre a quello alla carriera nel 2008) ...Era da un po' che Colin Farrell non vinceva un premio (cinematografico o televisivo) importante. Il suo primo Golden Globe risale al 2009, con In Bruges e nessuno dei suoi tanti ruoli del passato lo h ...