Cocer Carabinieri | esclusi dalla legge di Bilancio | il premier Meloni ci incontri

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) commenta Il Co. Ce. R.ritiene 'necessario e indifferibile un urgente incontro con il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, per affrontare concretamente lo stato di ...

Carabinieri: esclusi da legge Bilancio, Meloni ci incontri. Nella nota del Co. Ce. R., con la richiesta di incontro al premier Meloni, si evidenziano alcune mancanze. La necessità di tutelare i "lavoratori" dell'Arma dei Carabinieri quali il COBAR, COIR e, differenziati dal solo livello di comando nel quale ambito operavano. Il Co.Ce.R. Carabinieri ritiene "necessario e indifferibile un urgente incontro con il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per affrontare concretamente lo stato di disagio vissuto dai carabinieri. I carabinieri non vogliono più ascoltare promesse senza seguito, ma chiedono di passare immediatamente ai fatti.