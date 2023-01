Tiscali Notizie

Il cancelliere tedesco Olaf, con il sostegno della Spd, avrebbe intenzione di proporre all'Unione europea di rispondere con "nuovi strumenti finanziari comuni" ai sussidi con cui la presidenza Biden intende finanziare le ......nuovo più ottimista sulla stabilità dell'area Diciamo che vedo sia un atteggiamento che un... In pochissimi giorni Giorgia Meloni ha incontrato a Roma Weber,, von der Leyen, Kishida: quale ... Clima: Scholz propone fondo Ue in risposta ai sussidi Usa (ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il sostegno della Spd, avrebbe intenzione di proporre all'Unione europea di rispondere con "nuovi strumenti finanziari comuni" ai ...Il presidente statunitense Joe Biden non si recherà a Davos (GR) per il Forum economico mondiale (WEF), e non lo farà neppure la sua vice Kamala Harris o il Segretario di Stato Antony Blinken. Gli Usa ...