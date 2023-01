Agenzia ANSA

E'il palestinese che ha accoltellato e ferito oggi un civile israeliano in una fattoria situata nella zona di Hebron (meridionale). Lo ha riferito la radio militare. Secondo la ...Lo ha riferito la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa secondo cui il giovane è stato colpito da un proiettile alla testa ed èalcune ore dopo in un ospedale. Le Brigate dei martiri di ... Cisgiordania: morto pugnalatore di un colono a Hebron - Medio Oriente (ANSA) - TEL AVIV, 11 GEN - E' morto il palestinese che ha accoltellato e ferito oggi un civile israeliano in una fattoria situata nella zona ...I media palestinesi parlano anche di 3 feriti negli scontri. Non è chiaro al momento - secondo varie fonti - se il giovane fosse coinvolto o meno negli scontri.