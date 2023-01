Cinque importanti vantaggi dell’acquisto di ricambi usati

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La tua auto è in panne e devi ripararla, ma i pezzi dio costano troppo. Soprattutto in questo momento, che l’inflazione ha aumentato a dismisura il costo delle riparazioni. Il meccanico ti propone dei pezzi, ma tu non sai se fidarti, anche perché hanno un prezzo molto inferiore rispetto a quelle ufficiali. In realtà ie garantiti, come quelli che trovi su Ovoko, sono molto affidabili, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e altri. Ve ne elenchiamo, tra cui anche quello del rispetto ambientale. 1. Disponibilità immediata A volte succede che portiamo la macchina dal meccanico e dobbiamo aspettare settimane per riaverla indietro. In particolare in questi mesi perché a causa della guerra, della pandemia e della crisi dei componenti, ...