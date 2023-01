Chrome 109 disponibile | le novità della prima versione 2023 del browser Google

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Arriva109, il primo update deldiè partito il 10 gennaioe tra letroviamo una nuova conferma di pagamento sicura per Android, temi Material You per desktop e strumenti di videoconferenza. Alcuneerano già disponibili per labeta diCanary e sono ora state diffuse anche sullastabile. Super PC i temi in stile Material You Ledi109 Se non hai ancora ricevuto l’ultimo aggiornamento alla109 dipuoi installarla manualmente andando a verificare cliccando sull’icona del menù con i tre puntini e poi su Guida > Informazioni su ...