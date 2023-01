Chiesa ha già eguagliato un record | un fenomeno assoluto

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Federicoè stata una delle assenza più importanti per la Juve negli ultimi mesi e ora che è tornato in forma tutti si inchinano a lui. Quando Federicoè tornato in campo con la maglia della Juventus ci sono state delle emozioni uniche in tutto l’Allianz Stadium, con il popolo bianconera che sapeva di aver finalmente avuto modo di poter riabbracciare il proprio campione. Il grave infortunio che aveva dovuto subire nella trasferta di Roma all’Olimpico è stato un duro colpo non solo per la Juventus, ma più in generale per tutto il calcio italiano ed è stato bello poterlo riabbracciare in queste partite. LaPresseContro l’Udinese ha fatto capire ancora una volta chi è il veroin casa juventina e con uno stop di petto e destro al volo per dare la palla a Danilo, per il brasiliano è stato un gioco da ragazzi ...