Chiara Ferragni | la sua maglia costa solo 19 euro | ecco dove trovarla e come replicare il suo look

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)sceglie ancora maglie di brand low cost: il suo ultimoconquista tutti. Da brava esperta di tendenze lanon indossagrandissimi e lussuosissimi marchi.mixa diversi brand dai più costosi a quelli più economici. Spesso ha scelto di indossare, specialmente in estate, capi della linea del famosissimo brand spagnolo Zara. Ormai questo è tra i più amati nondai tutti amanti del fashion ma anche e soprattutto dalle influencer che spesso scelgono capi proprio di questa catena per consentire a tutti dii propri. È questo il caso dellache ormai da un po' di mesi ha deciso di spiegare passo per passo i suoiogni qualvolta esce di ...

Today.it

Tutto quel che toccasi trasforma all istante in oro, ormai lo sappiamo. E infatti la sua nuovissima French manicure è già diventata virale a pochissime ore dalle presentazioni ufficiali su Instagram. ..., per esempio, non ha rinunciato alla foto di rito in costume sulla neve. Si tratta di un trend molto gettonato sui social, una sfida accettata da molte influencer, tra cui anche ... Chiara Ferragni, l'annuncio inaspettato: "Mi allontano un po' dai social" e spiega il perché Pscicologia e... marketing. Di fronte all'invito di Chiara Ferragni a prendersi cura della propria mente, andando dallo psicologo, Selvaggia Lucarelli non resta in silenzio. Su Instagram, ...Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e ancora non si conoscono tutti i nomi delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul ...