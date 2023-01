Chi l’ha visto torna in diretta e riparte dal caso Emanuela Orlandi | perchè il Vaticano riapre il caso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo la lunga pausa natalizia, Chiin onda l’11 gennaio 2023 con una puntata in. Sono successe molte cose in questi giorni e il programma di Rai 3 ricomincerà dai casi di attualità recente ma avrà un’ampia pagina dedicata a quella che è una delle notizie più discusse delle ultime ore: la decisione presa dalsul. E’ di ieri due giorni fa la notizia: ilha deciso dire a indagare, per dare un finale a questa storia, per cercare una verità nascosta per 40 anni. Come mai ilapre un’inchiesta suldi? Il pubblico di Chi ...