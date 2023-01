Chi l' ha visto | lo streaming Rai non funziona Gli spettatori | ' Non si vede niente'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Problemi di rete. E' partito da pochi minuti il programma ' Chi l'ha' in diretta su Rai3, ma in molti hanno accusato problemi nello. La prima notizia pubblicata proprio sulla pagina ...

Libero Magazine

Problemi di rete. E' partito da pochi minuti il programma 'l'ha' in diretta su Rai3, ma in molti hanno accusato problemi nello streaming . La prima notizia pubblicata proprio sulla pagina Instagram del programma di Federica Sciarelli hauna ...La divulgazione dei Twitter Files ha rivelato (aha voluto o potuto leggerli,il silenzio dei grandi media) quanto le agenzie federali, soprattutto l'Fbi, abbiano interferito nel ... A Chi l'ha visto il caso (riaperto) di Emanuela Orlandi La puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 11 gennaio è iniziata con due storie di scomparsa. In entrambi i casi si tratta di giovanissime che non hanno nemmeno venti anni di età. Una di loro, Maria ...Disperato appello della madre di Maria Elena, in diretta tv su Rai Tre a Chi l'Ha visto con Federica Sciarelli, una 14enne scomparsa da Civitavecchia nei giorni scorsi. La mamma in ...