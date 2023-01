Chi è Pietro Beccari | il primo manager italiano nominato Ceo di Louis Vuitton

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La scalata verso i vertici di LVMH è iniziata ben diciassette anni fa. Alle sue spalle, una carriera come Presidente e Ceo già per Fendi e Dior. Ora, nel nuovo capitolo, Pietro Beccari «porteràal prossimo livello di successo e desiderabilità»

, parmense classe 1967, ha iniziato il suo percorso professionale nel settore marketing di Benckiser (Italia) e Parmalat (Usa), per poi passare alla direzione ...scherza, ma non troppo, quando dice ... Veroche il binomio arte - moda negli ultimi ... "Celebroha lottato anche per me"