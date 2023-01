Chi è Dean Huijsen? Il baby difensore che sta stregando la Juventus U23

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) LaNext Gen dà modo ai giovani talenti comedi debuttare in campionati professionistici, ma come si è comportato? Non mancano di certo i grandi nomi nellaNext Gen, quella che fino alla passata stagione veniva chiamata Under 23, con i giovani bianconeri di Massimo Brambilla che a loro volta hanno modo di poter pescare dalla Primavera. Un ragazzo che in questo inizio di stagione stadavvero tutti per la sua calma olimpica è l’olandese, un giovane che è stato acquistato dalla Vecchia Signora nel gennaio del 2022 dalle giovanili del Malaga, perché per lui lo spazio nella sua nazione è sempre stato riservato solo alle nazionali. JuveDipendenzaStiamo parlando di un classe 2022, uno che da diversi anni è un intoccabili ...