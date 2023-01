Checco Zalone | le prossime date di “Amore + Iva”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) MILANO – Prosegue “+ Iva”, lo spettacolo discritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta. L’artista pugliese è tornato sul palco undici anni dopo il “Resto Umile World Tour” e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. “+ Iva” è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie sono accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. Fino al 22 gennaiosarà in scena a Milano (Teatro degli Arcimboldi), dopo di che farà tappa a: 18-25 febbraio: Napoli (Teatro Augusteo) 3-4 marzo: Sanremo (Teatro Ariston) 8-29 marzo: Roma (Teatro Brancaccio) 31 marzo-1 aprile: ...

