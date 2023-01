Che Dio ci aiuti 7 | anticipazioni 12 gennaio 2023 | nuovi arrivi al convento

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La settima stagione di Che Dio ciprenderà il via giovedì 12con una puntata (composta da due episodi) ricca di novità. Ad Assisi arriveranno suor Teresa, Ludovica, Cate ed il piccolo Elia con sua mamma Luisa. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà in questo primo appuntamento della fiction in onda su Rai Uno alle 21:25. Che Dio ci7, primo episodio: arrivano suor Teresa, Ludovica, Cate, Luisa ed Elia La prima puntata di Che Dio ci7 si aprirà con l'episodio dal titolo «Giudizi universali» durante il quale, in assenza di suor Costanza, ilsarò nelle mani di suor Angela. Quest'ultima, a causa di questa nuova responsabilità diventerà molto 'precisina' e Azzurra soffrirà molto per questo cambiamento di carattere della sua mentore. Per tale motivo, ...