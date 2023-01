‘Che comico’ | sabato e domenica Gisonna&Sanchez in ‘Due is meglio che one’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la pausa natalizia riparte Che Comico, la stagione ideata dalla Gv Eventi in scena tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti. Il nuovo anno prende il via,14 e15 gennaio, al Teatro Ridotto con una coppia celebre della risata: Diego Sanchez e Salvatore Gisonna in “Due ische one”. Prendendo in prestito la battuta di una vecchia pubblicità, i due artisti, amici da oltre 30 anni, condivideranno il palco per rafforzare il divertimento e raddoppiare il senso della risata. Cosa resta di quello spot? Nulla dei suoi protagonisti originari se non lo stesso concetto di allora, chiaro e semplice: perché accontentarti di uno quando puoi averne due, in questo caso di artisti, pronti a unire le proprie qualità artistiche in un mix esplosivo di gioia e divertimento. «Io e Diego ci conosciamo ...