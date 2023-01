Champions League | Perugia già prima Trento in campo

AreaNapoli.it

... 15 - 25, 25 - 23, 15 - 25) Continua la marcia inarrestabile di Perugia, che in virtù del successo conquistato a Lubiana si è qualificata aritmeticamente ai quarti di finale di, ...POKER ROSSONERO - 'Milan ambizioso su tutte e quattro le competizioni Sì, campionato ehanno occupato la prima parte della stagione e ora siamo concentrati sulla Coppa Italia. Ti ... Chi va in Champions League Leggete cosa dicevano i giornalisti (e non solo) ad agosto Ventiseiesima vittoria stagionale per la Sir Sicoma Monini Perugia che, in Champions League , si impone in quattro set 3-1 in terra ...5' di lettura 11/01/2023 - Vittoria numero cinque nel girone (ventiseiesima stagionale), primo posto blindato, qualificazione diretta ai quarti di finale. Queste le belle notizie in arrivo da Lubiana ...