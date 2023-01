Champions | Civitanova vince a Lisbona e conquista i quarti di finale

Corriere dello Sport

Lisbona -(18 - 25, 19 - 25, 18 - 25) Sulle rive del Tago la Lubeconquista la vittoria che la lancia direttamente nel quarti di finale diLeague, addirittura con una giornata di anticipo rispetto alla fine del girone di qualificazione. In un ...La Cucine Lubesbanca 0 - 3 (18 - 25, 19 - 25, 18 - 25) la Sports Hall Benfica di Lisbona e conquista l'accesso ai quarti di finale della CevLeague maschile 2022/2023 di volley. Con questo ... Champions League: Civitanova, Perugia e Trento giocano la 5a giornata VOLLEY, CEV CHAMPIONS LEAGUE - La Cucine Lube Civitanova infila il quinto successo consecutivo e centra il primo posto matematico nella Pool C, con annessa qualificazione diretta ai quarti di finale.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22 ...