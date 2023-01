Cerco una guardia del corpo per | la proposta di Monica | modella estrema | Guarda 

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) "unadelche mi accompagni in palestra": la strana richiesta arriva daHuldt,38enne dell'Arizona. Che ha fatto sapere di essere quasi "costretta" per lavoro a tenersi in forma. Una necessità che però non le pesa. Tant'è che ha dichiarato che ama andare in palestra. Peccato solo per un piccolo inconveniente, che starebbe cominciando a infastidirla. La 38enne ha detto di essere talmente sexy che tutti gli uomini provano ad avvicinarla. Di qui l'intenzione di assumere unadel. Lasi allena cinque volte a settimana. Si tratta, per lei, di un momento in cui si dedica completamente a se stessa, al suoe alla sua mente. E il fatto che gli uomini la fermino spesso per ...