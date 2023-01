Cerchi farmaci? Preparati al mal di testa

Leggi su agi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) AGI - Si fa sentire eccome la tempesta perfetta in pieno inverno della carenza didi uso comune, tra riduzione della produzione dovuta alla pandemia e alla mancanza di materie prime, crisi energetica e guerra in Ucraina. Basta fare un giro die a Roma per avere la conferma di quanti prodotti da banco siano diventati difficile da reperire, soprattutto sciroppi antipiretici e per la tossee antibiotici eper inalazione. "Vorrei lo sciroppo Zimox", la domanda più ricorrente, specie delle mamme, in questo periodo di influenza stagionale. È lo sciroppo a base di amoxicillina che è prevalentemente prescritto per contrastare le affezioni acute e croniche delle vie respiratorie in età pediatrica. Ma non si trova. E allora occorre puntare sul generico, magari quello che porta solo il nome del principio attivo e che ha il ...