Cavani non ci sta | che attacco del Matador | “Devono arrestare l’arbitro!”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A Edinsonl’eliminazione dai Mondiali in Qatar ancora non è andata giù. Il, recentemente, ha attaccato l’arbitro, Daniel Siebert, che aveva diretto la sfida decisiva per il passaggio della fase a gironi tra Ghana e Uruguay. Sfida terminata 0-2 in favore dell’Uruguay, ma che a causa del numero di gol fatti nel girone, aveva garantito l’accesso agli ottavi di finale alla Corea del Sud. L’accaduto in Ghana Uruguay I giocatori della Celeste, subito dopo la conclusione della sfida con il Ghana, avevano reclamato su alcuni episodi che ne hanno compromesso il passaggio del turno. La mancata assegnazione di due rigori, nonostante l’ausilio del VAR, avevano surriscaldato gli animi degli uruguaiani. Su tutti Gimenez, che ha spinto un ufficiale FIFA, ma soprattutto Edinsonche uscendo dal campo aveva distrutto il ...

L'arbitraggio di Siebert fu contestato pesantemente dai sudamericani, in particolare peraver concesso due rigori nonostante l'utilizzo del VAR. Il " Matador "uscì furibondo e, prima di ... Cavani choc: "Arrestate l'arbitro per averci tolto il Mondiale" ARRESTATELO - Cavani ha commentato l'episodio a Cadena Ser, lanciando un duro attacco a Siebert: "Se mi sanzionano per aver colpito il VAR, per averci tolto il Mondiale devono metterlo in galera, perc ...