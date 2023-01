Cavani e il Mondiale in Qatar | ' Io da squalifica? Allora arbitro Siebert in galera'

Corriere dello Sport

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "e ilin ...Il " Matador "uscì furibondo e, prima di recarsi negli spogliatoi, distrusse il monitor del ... " S e mi sanzionano per aver colpito il VAR, allora per averci tolto ildevono ... Cavani choc: “Arrestate l’arbitro per averci tolto il Mondiale” Edinson Cavani ha avuto modo di parlare a El Larguero di Cadena Ser soffermandosi sull'attualità calcistia del club ma anche sul recente passato ed in particolare sulla eliminazione dal Mondiale da ...A un mese da Uruguay-Ghana, partita che ha determinato l’eliminazione dei sudamericani ai Mondiali, il ‘Matador’ getta ancora ...