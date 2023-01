(Di mercoledì 11 gennaio 2023) URUGUAY - La delusione per il mancato passaggio dell' Uruguay agli ottavi di finale al Mondiali in Qatar è ancora cocente per Edinson. L'attaccante del Valencia ha attaccato duramente Daniel ...

Corriere dello Sport

Il " Matador "uscì furibondo e, prima di recarsi negli spogliatoi, distrusse il monitor del VAR. Per quel gesto la Commissione Disciplinare della FIFA ha aperto un fascicolo. A Cadena Ser l'...c'è ancora, ma soprattutto nella Celeste c'è Darwin Nunez, ex Benfica, ora al Liverpool. L'allenatore Diego Alonso dovrebbe riproporre Nunez in coppia con Suarez, mentre a centrocampo è ... Cavani choc: “Arrestate l’arbitro per averci tolto il Mondiale” Edinson Cavani, attaccante del Valencia ed ex Napoli, ha rilasciato un'intervista a Deportes COPE Valencia ed ha parlato di Gennaro Gattuso.L’attaquant des Bleus et de la capitale a inscrit 56 buts en autant de rencontres, toutes compétitions confondues. Il devance Erling Haaland ...