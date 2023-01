Cate Blanchett | regina dei Golden Globes 2023 e punta agli Oscar

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La diva di Tár premiata come miglior attrice in un film drammatico. Sul palco Michelle Yeoh ritira il premio per la sua interpretazione nella commedia Everything Everywhere All at Once: «Me ne starò qui e mi godrò tutto questo»

Agenzia ANSA

Una ventina di star candidate non si sono fatte vedere, tra questee Julia Roberts, ma a dispetto dei timori della vigilia e delle piogge torrenziali in California che hanno bloccato ...Ma se tanti divi sono tornati dal vivo nella cerimonia di Beverly Hills, tanti altri hanno proseguito il boicottaggio, tra questi anche la premiata. Mentere le piogge torrenziali in ... Golden Globes: Austin Butler e Cate Blanchett miglior attori drammatici - Ultima Ora Torna in onda alla TV l’80ma edizione dei Golden Globes. Migliori attori Cate Blanchett per TAR e Austin Butler per Elvis ...Ai Golden Globe 2023 trionfo per "The Fabelmans", che racconta la storia del regista dei sogni, e per l'attore che fa rivivere Elvis Presley ...